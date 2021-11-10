Дата выхода картины в российский прокат неизвестна.

Вышел второй трейлер драмы с Хоакином Фениксом "C"mon C"mon". Проектом занималась киностудия А24. Известно, что фильм выполнен в черно-белой цветовой гамме. В центре сюжета оказывается радиоведущий Джонни, который путешествует по миру вместе со своим девятилетним племянником по имени Джесси.

Основную роль в картине исполнил обладатель премии "Оскар" Хоакин Феникс. Режиссером фильма стал Майк Миллс. Зрители знают его по таким работам как "Женщины XX века" и "Начинающие". В картине играют Скут Макнэри (из "Настоящего детектива") и Габи Хоффман (из сериала "Родина").

Мировая премьера фильма состоялась еще 2 сентября на кинофестивале "Теллурайд" в американском штате Колорадо. На данный момент неизвестно, выйдет ли картина в российский прокат.

Режиссер Тодд Филлипс напишет сценарий для второй части "Джокера".

Фото и видео: YouTube / A24