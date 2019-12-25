Режиссер Тодд Филлипс напишет сценарий для второй части "Джокера"

Хоакин Феникс признался, что готов принять участие в предстоящем сиквеле.

Несмотря на то, что изначально "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли задумывался как отдельный фильм супергеройской вселенной DC, появились слухи о выходе сиквела. Сценарий для него напишет режиссер первой части Тодд Филлипс. Об этом сообщается в статье The Hollywood Reporter.

По слухам, Филлипс уже заключил договор о соавторстве в написании сценария. Режиссер надеется, что Warner Bros. даст ему время, чтобы придумать идею для сиквела. Уточняется, что вторая часть не станет продолжением первой, если только Филлипс не найдет "тематический резонанс". Хоакин Феникс признался, что готов принять участие в съемках второй части.

Премьера "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли состоялась в октябре 2019 года. Фильм стал первым проектом Warner Bros. с рейтингом R (зрители до 17 лет допускаются к просмотру только вместе с родителями или законными представителями). Картина собрала в прокате более 1 млрд рублей и была удостоена 11 номинаций на "Оскар", выиграв в категориях "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс) и "Лучший оригинальный саундтрек" (Хильдур Гуднадоуттир).

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Фото: Instagram / toddphillips