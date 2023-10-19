Вышел новый трейлер "Наполеона" с Хоакином Фениксом

Фильм выйдет в прокат 22 ноября.

Киностудия Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер исторического фильма "Наполеон". Режиссером картины выступил Ридли Скотт.

Фильм покажет историю становления Наполеона Бонапарта в качестве французского императора. В сюжете уделят внимание его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной.

В главной роли сыграл Хоакин Феникс. Также в картине снялись Ванесса Кирби, Руперт Эверетт, Бен Майлз и другие. Фильм выйдет в прокат 22 ноября. Позже он будет доступен на стриминге Apple TV.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер "Убийц цветочной луны" с Ди Каприо.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment