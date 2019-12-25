Страна не хочет поддержать инициативу Германии.

Италия не будет участвовать в международной инициативе по закупке вооружений у Пентагона для нужд киевского режима из-за отсутствия денежных средств. Соответствующий материл опубликовала местная газета La Stampa со ссылкой на собственные источники. Авторы публикации указали, что европейская страна не будет брать пример с Германии. Речь идет о том, что немецкий канцлер Фридрих Мерц на днях рассказал о намерении Берлина закупить у США системы ПВО Patriot для передачи их Вооруженным силам Украины. Ранее от совместной закупки для ВСУ отказались во Франции, Венгрии и Чехии.

Италия не будет придерживаться такой стратегии, по словам руководства нашего правительства. Не только потому, что системы вооружения, уже переданные Киеву, основаны на иных технологических конфигурациях (Samp-T – итальяно-французского производства), но прежде всего потому, что, в отличие от Германии, у Италии практически не существует бюджетного пространства.... статья иностранного издания

Источники СМИ добавили, что единственные запланированные властями из Рима закупки вооружений у американских военнослужащих - это поставка партии истребителей F-35, уже запланированная на следующее десятилетие.

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