"Это калейдоскоп эмоций — страх, драйв, восторг от побега": петербуржцы Людмила Рожнева и Алексей Столяров поучаствовали в шоу "Погоня" на ТНТ

13 июля в 21:00 на ТНТ вышел премьерный выпуск нового реалити-шоу "Погоня" — масштабной городской игры на выносливость, скорость и стратегию.

13 июля в 21:00 на ТНТ вышел премьерный выпуск нового реалити-шоу "Погоня" — масштабной городской игры на выносливость, скорость и стратегию. В первом выпуске появились петербуржцы Людмила Рожнева, Миссис Санкт-Петербург 2023 и Миссис Россия 2024, а также Алексей Столяров, фитнес-блогер и телеведущий.

Москва — город больших скоростей и жёсткой конкуренции. Здесь бег — не спорт, а стиль жизни. Если ты задержался на несколько минут, будь уверен — тебя уже обошли. В шоу "Погоня" всё устроено по тем же правилам: один бежит, другой догоняет. Один прячется, другой непременно найдёт. Правила просты: 15 участников — среди них звёзды, блогеры и обычные люди — на протяжении 80 минут скрываются от Ловцов. Главное ограничение: нельзя находиться на одном месте более трёх минут. Если Ловец срывает с беглеца специальную ленту — игрок выбывает.

Каждая минута на свободе приносит 5 000 рублей в общий банк. Весь выигрыш достанется тому, кто продержится до конца. В помощь участникам — карта местности и игровой телефон для получения заданий и связи друг с другом. Прятаться или идти напролом, объединяться или играть в одиночку — каждый решает сам. Первая точка старта — одно из самых узнаваемых мест страны: ВДНХ.

Помимо петербуржцев в выпуске появились Анастасия Волочкова, Магомед Муртазаалиев, Влад Прохоров, Михаил Стогниенко, Лина Джебисашвили, Вера Бондарева, Максим Васильчук, Русиет Едиджи, Камиля Харисова, Солбон Бальжиминаев, резиденты продюсерского центра "Инсайт Люди" Николай Сердюков и Дина Мирная и ультрамарафонец, способный пробежать 180 километров без остановки, Алексей Крицков.

Против участников — команда Ловцов. Пятнадцать безупречно экипированных фигур в чёрном. Их сравнивают с агентами Смитами из "Матрицы" — хладнокровные, молчаливые и неумолимо приближающиеся. Они не бегают зря и не оставляют следов. Их появление — сигнал к немедленному бегству. Паника, инстинкт, адреналин — с ними сталкнётся каждый, кто пытается остаться в игре.

Я согласилась на „Погоню", потому что это взрыв ностальгии — та самая игра из детства, где ты с криками носился по двору! Но реальность оказалась жёстче: когда за тобой бежит ловец, адреналин зашкаливает так, что потом два дня приходишь в себя. Это калейдоскоп эмоций — страх, драйв, восторг от побега… Такое не забывается. Открыла в себе талант паркуриста: вроде сорокалетняя многодетная мама, а прыгаю через кусты как лань! Но главное, я оказалась смелее и хитрее, чем думала. „Погоня" — уникальное шоу, в котором нет фальши. Только настоящие эмоции, где человек раскрывается под прессом экстрима. Людмила Рожнева, участница шоу

Я решил участвовать в „Погоне", потому что это невероятно динамичный формат. Как в детстве за тобой бегут, гонятся, адреналин зашкаливает! С первых секунд был поражён — ловцы несутся с бешеной скоростью, нет ни секунды на раскачку. Но это безумно круто: ты прячешься, бежишь, чувствуешь этот детский восторг от игры. В моменте про себя узнал, что я вынослив и неплохо скрываюсь… хотя не люблю, когда за мной гонятся мужчины в костюмах! „Погоня" — это чистый экшн, где взрослые играют в догонялки и получают море эмоций. Проект точно стоит смотреть — будете в таком же шоке и восторге, как и я! Алексей Столяров, участник шоу

Смотрите шоу "Погоня" на ТНТ по воскресеньям в 21:00!

Фото:ТНТ