Петербуржцам показали фильм "Небо" о героически погибшем в Сирии летчике

Картина выйдет в широкий прокат 18 ноября.

В субботу, 13 ноября, в кинотеатре "Формула Кино" в ТРК "Галерея" состоялся предпремьерный показ фильма "Небо" с Игорем Петренко в главной роли.

Фильм создан при поддержке Минобороны РФ, основан на реальных событиях. Сюжет рассказывает о подвиге военного летчика Олега Пешкова (в фильме подполковник Сошников). При выполнении боевой задачи в Сирии его бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин (в фильме Константин Муравьев) выжил и был спасен. Спускавшегося на парашюте Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе. Погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно. Это событие освещали все мировые СМИ, за ходом спасательной операции следила вся Россия.

В широкий прокат картина выйдет 18 ноября. Кроме актеров участие в съемках приняли военнослужащие. Многие сцены были отсняты на территории военных объектов Минобороны, в том числе на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Режиссером выступил Игорь Копылов.

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Видео: YouTube / Central Partnership