Турок, взявший вину за убийство пилота Пешкова в Сирии, вышел на свободу

Альпарслан Челик провел пять лет в тюрьме.

Турок, взявший вину за убийство пилота Олега Пешкова в Сирии, вышел на свободу. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал его адвокат по имени Мурат Устюндаг. Известно, что ответственность за гибель летчика в 2015 году взял на себя

Альпарслан Челик. Мужчина провел пять лет в тюрьме. Его признали виновным в незаконном владении оружием.

Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения Мурат Устюндаг, адвокат

Напомним, что турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 года сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Летчик Олег Пешков смог катапультироваться с самолета, но его обстреляли с земли. Челик сначала заявил о своей причастности к данному убийству, но после ареста сказал, что приказывал подчиненным не стрелять по Пешкову.

В мае 2017 года суд турецкого Измира приговорил арестованного годом ранее Челика к пятилетнему тюремному заключению. Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели Пешкова.

В Крыму начались съемки фильма "Небо" о гибели летчика Олега Пешкова.

Фото: Globallookpress.com

