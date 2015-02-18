Турок, взявший вину за убийство пилота Пешкова в Сирии, вышел на свободу

Турок, взявший вину за убийство пилота Олега Пешкова в Сирии, вышел на свободу. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал его адвокат по имени Мурат Устюндаг. Известно, что ответственность за гибель летчика в 2015 году взял на себя
Альпарслан Челик. Мужчина провел пять лет в тюрьме. Его признали виновным в незаконном владении оружием.
Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения
Мурат Устюндаг, адвокат
Напомним, что турецкий истребитель F-16 24 ноября 2015 года сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Летчик Олег Пешков смог катапультироваться с самолета, но его обстреляли с земли. Челик сначала заявил о своей причастности к данному убийству, но после ареста сказал, что приказывал подчиненным не стрелять по Пешкову.
В мае 2017 года суд турецкого Измира приговорил арестованного годом ранее Челика к пятилетнему тюремному заключению. Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели Пешкова.
В Крыму начались съемки фильма "Небо" о гибели летчика Олега Пешкова.
Фото: Globallookpress.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все