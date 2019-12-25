В Крыму начались съемки фильма "Небо" о гибели летчика Олега Пешкова

Премьера военной драмы запланирована на 2021 год.

В Севастополе стартовали съемки военной драмы Игоря Копылова "Небо". История расскажет о жизни летчика, Героя России Олега Пешкова. Он погиб пять лет назад во время инцидента в Сирии. Об этом сообщили "Вести-Севастополь".

В 2015 году самолет, бомбивший позиции террористов, был сбит на сирийско-турецкой границе. "Небо" – это художественное осмысление того, что тогда произошло. Пилот погиб, а как спасали выжившего штурмана, создатели фильма и актеры узнали у тех, кто эвакуировал его на базу Хмеймим.

Главную роль в фильме исполнит Игорь Петренко. Съемки также пройдут в Москве, Петербурге и Липецке. Премьера запланирована на 2021 год.

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