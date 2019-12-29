Баста защитил участницу "Голоса" после обвинений в подкупе жюри

Рэп-исполнитель задался вопросом: "Неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей?".

Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) вступился за участницу шоу "Голос" Александру Будникову, которая подверглась жесткой критике в сети. Пользователи интернета уверены, что 18-летняя девушка прошла слепые прослушивания не благодаря своему таланту и вокальным данным, а связям – поскольку она дочь ведущего Первого канала Романа Будникова.

"Хочется спросить у комментаторов-экспертов: неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей?" – написал Баста в своем Instagram.

Наставник шоу "Голос" отметил, что в звездных семьях есть много талантливых детей. Музыкант привел в пример Мироновых, Ургантов, Нагиевых, Табаковых и Райкиных. Также Баста отметил, что до слепых прослушиваний не знал об Александре Будниковой и ее родителях.

На слепых прослушиваниях девушка исполнила песню певца Alekseev "Пьяное солнце". Наставники шоу один за другим повернулись к молодой артистке и выразили бурные эмоции по поводу ее выступления.

Зрители поставили под сомнение талант певицы. Актер Станислав Садальский и вовсе назвал Александру Будникову "очередной дочерью Алсу", напомнив о недавнем скандале с подтасовкой голосов.

Ранее "Коммунисты России" попросили Первый канал закрыть шоу "Голос".

Фото: Instagram / bastaakanoggano