После ДТП в Петербурге рэпер Баста обратился к своим слушателям

Вечером 2 декабря рэпер Баста (Василий Вакуленко) после концерта на "Газпром Арене" попал в ДТП на Крестовском острове. Он записал обращение своим слушателям в социальной сети Instagram* и сообщил, что "еще повидается с Петербургом".
Исполнитель отметил, что концерт посетили 65 тыс. человек и поблагодарил тех, кто там находился.
Питер, дорогой, низкий поклон. Спасибо всем, кто сегодня был на концерте. Полная "Газпром Арена", нас собралось 65 тыс. человек.
Василий Вакуленко, рэпер
Напомним, что 28-летний мужчина, работающий доставщиком еды, на автомобиле Kia Rio столкнулся с машиной Maybach, где находился Баста. После аварии рэпер пересел в другое авто. Госпитализация никому не понадобилась.
Видео: Instagram* (bastaakanoggano)
* социальная сеть запрещена на территории РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской.
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