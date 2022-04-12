После ДТП в Петербурге рэпер Баста обратился к своим слушателям

Исполнитель отметил, что концерт посетили 65 тыс. человек и поблагодарил тех, кто там находился.

Вечером 2 декабря рэпер Баста (Василий Вакуленко) после концерта на "Газпром Арене" попал в ДТП на Крестовском острове. Он записал обращение своим слушателям в социальной сети Instagram* и сообщил, что "еще повидается с Петербургом".

Исполнитель отметил, что концерт посетили 65 тыс. человек и поблагодарил тех, кто там находился.

Питер, дорогой, низкий поклон. Спасибо всем, кто сегодня был на концерте. Полная "Газпром Арена", нас собралось 65 тыс. человек. Василий Вакуленко, рэпер

Напомним, что 28-летний мужчина, работающий доставщиком еды, на автомобиле Kia Rio столкнулся с машиной Maybach, где находился Баста. После аварии рэпер пересел в другое авто. Госпитализация никому не понадобилась.

Видео: Instagram* (bastaakanoggano)

* социальная сеть запрещена на территории РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской.