Рэпер Баста попал в ДТП на Крестовском острове

Госпитализация никому не понадобилась, по факту ДТП проводится проверка.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в субботу, 2 декабря, в ДТП на Южной дороге в Петербурге при выезде с "Газпром Арены", где в этот же день он дал концерт. Об этом пишет телеграм-канал SPB TOP NEWS, ссылаясь на "Mash на Мойке".

28-летний мужчина, работающий доставщиком еды, на автомобиле Kia Rio столкнулся с машиной Maybach, где находился Баста. После аварии рэпер пересел в другое авто.

Госпитализация никому не понадобилась, по факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в результате ДТП на 128-м километре трассы "Кола" погибли два человека.

Фото: Телеграм / 1703