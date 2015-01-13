В результате ДТП на 128-м километре трассы "Кола" погибли два человека

По данному факту полиция проводит проверку.

Днем 1 декабря на 128-м километре автодороги "Кола" произошло смертельное ДТП. По данному факту полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

31-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь в направлении Мурманска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с SsangYong Kyron под управлением 74-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Volkswagen Polo и 44-летняя пассажирка SsangYong Kyron скончались на месте происшествия. Водителя SsangYong Kyron госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о ДТП в Адмиралтейском районе, случившемся вечером 1 декабря. 49-летний водитель Volvo XC70 совершил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. Полученные ей травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти