Смертельное ДТП в Адмиралтейском районе перекрыло движение трамваям

Вечером 1 декабря у дома 62 по Садовой улице в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого погибла 52-летняя женщина-пешеход. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
49-летний водитель Volvo XC70 совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Полученные ей травмы оказались не совместимыми с жизнью, пешеход скончалась на месте ДТП.
Авария случилась на трамвайных путях, в связи с чем трасса трамвая №3 временно изменена – он ездит в оба направления по Загородному проспекту.
По данному факту полиция проводит проверку. Обстоятельства выясняются.
Ранее на Piter.TV: на пересечении проспектов Пархоменко и Энгельса 1 декабря легковушка сбила 83-летнюю женщину.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу
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