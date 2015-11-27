Смертельное ДТП в Адмиралтейском районе перекрыло движение трамваям

49-летний водитель Volvo XC70 совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Вечером 1 декабря у дома 62 по Садовой улице в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого погибла 52-летняя женщина-пешеход. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

49-летний водитель Volvo XC70 совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Полученные ей травмы оказались не совместимыми с жизнью, пешеход скончалась на месте ДТП.

Авария случилась на трамвайных путях, в связи с чем трасса трамвая №3 временно изменена – он ездит в оба направления по Загородному проспекту.

По данному факту полиция проводит проверку. Обстоятельства выясняются.

Ранее на Piter.TV: на пересечении проспектов Пархоменко и Энгельса 1 декабря легковушка сбила 83-летнюю женщину.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу