На Пархоменко легковушка сбила 83-летнюю женщину

В результате ДТП пешеход в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Полицией проводится проверка по факту ДТП в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На пересечении проспекта Пархоменко и проспекта Энгельса 1 декабря в 13:30 водитель автомобиля Kia не справился с управлением и совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

Также на проспекте Большевиков утром женщина попала под автобус.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург