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На Пархоменко легковушка сбила 83-летнюю женщину
Сегодня, 16:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Пархоменко легковушка сбила 83-летнюю женщину

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В результате ДТП пешеход в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. 

Полицией проводится проверка по факту ДТП в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На пересечении проспекта Пархоменко и проспекта Энгельса 1 декабря в 13:30 водитель автомобиля Kia не справился с управлением и совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. 

Также на проспекте Большевиков утром женщина попала под автобус.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: пешеход, проспект пархоменко, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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