На проспекте Большевиков утром женщина попала под автобус

Женщина погибла на месте случившегося от полученных травм, сообщили очевидцы.

В Невском районе сегодня произошло смертельное ДТП. На проспекте Большевиков у дома №37/1 петербурженка попала под колеса автобуса. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в 10:15, когда женщина-пешеход перебегала дорогу прямо перед транспортным средством.

Водитель ей сигналил сильно, но она шла, не реагировала. В капюшоне, лет 76. Был очень сильный хлопок, как будто колесо лопнуло. Водитель очень тормозил. Там на обочине столб, и он, чтоб остальных не погубить, вырулил. Свидетель случившегося

Судя по опубликованным снимкам, пешеход погибла на месте. Эта информация проверяется. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург