"Коммунисты России" попросили Первый канал закрыть шоу "Голос"

Они уверены, что программа потеряла всякое доверие у телезрителей.

Партия "Коммунисты России" направила в дирекцию Первого канала обращение с призывом закрыть шоу "Голос". Авторы инициативы уверены, что на фоне постоянных скандалов программа потеряла всякое доверие у телезрителей. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-службу организации.

Председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин отметил, что сама идея шоу неплохая. Вместо "Голоса" он предложил создать другой проект, однако изменить в нем принципы отбора как членов жюри, так и конкурсантов.

"Необходимо привлекать к наблюдению за определением победителя общественность, далекую от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса", - заявил Сурайкин.

Политик уверен, что постоянными победителями проекта становятся "блатные детки", а простым исполнителям никак не пробиться. По его мнению, ситуация с дочерью телеведущего Романа Будникова стала "последней каплей". "Звездные родители потеряли стыд и совесть, проталкивая своих детей", - заявил он.

Ранее в сети разгорелся новый скандал, в центре которого вновь оказалось шоу "Голос". Дочь ведущего Первого канала Романа Будникова прошла слепые прослушивания. Члены жюри один за другим повернулись к молодой артистке. Позже актер Станислав Садальский раскритиковал выступление девушки, назвав ее очередной "дочерью Алсу". Он обвинил руководство проекта в том, что один из топ-менеджеров якобы дал указание жюри пропустить ее.

Похожая ситуация произошла на шоу "Голос. Дети" с дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой. Первый канал аннулировал результаты голосования после того, как компания Group-IB выявила накрутку голосов в пользу девочки. Позже Алсу призналась, что действительно покупала голоса для дочери. Однако делала это в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала.

24 мая состоялся спецвыпуск программы, на котором генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вручил приз всем финалистам. Каждый победитель получил по миллиону рублей. Микелла передала свой выигрыш татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой.

Фото: Instagram / voice1tv