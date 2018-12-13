Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу "Голос. Дети"

Проверка выявила накрутку голосов и использование ботов.

Первый канал аннулировал результаты шестого сезона "Голос. Дети", в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Промежуточные итоги расследования говорят о накрутке голосов и использовании ботов. Об этом пишет ТАСС.

В ходе проверки специалисты Group-IB зафиксировали массовую автоматизированную отправку смс-сообщений в пользу одного из участников проекта. Имя ребенка не называлось. Однако стало известно, что он выступал под номером 07 (именно под таким номером выступала Микелла Абрамова).

Удалось выяснить, что в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, было отправлено более восьми тысяч сообщений. Кроме того, в одном из регионов России была обнаружена аномальная активность. Звонки шли с номеров, цифры которых следовали друг за другом. В общей сложности за одного участника проекта таким образом проголосовали более 30 тысяч раз.

Первый канал обязался принять все меры, чтобы усовершенствовать защиту механизма голосования. Спецвыпуск с участием всех финалистов шестого сезона, итоги которого аннулировали, выйдет в эфир Первого канала 24 мая.

Видео: Instagram, YouTube