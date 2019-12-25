Отмечается, что съемочная группа телеканала подорвалась на вражеской мине.

В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Отмечается, что съемочная группа Первого канала подорвалась на вражеской мине. Прокофьева скончалась на месте. Находившейся с ней оператор Дмитрий Волков получил ранение. Погибшей было 35 лет. Прокофьева работала на телеканале с 2023 года.

Ранее мы сообщали, что корреспондент "Известий" Александр Федорчак скончался в зоне СВО.

Фото: pxhere.com