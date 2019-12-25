В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Отмечается, что съемочная группа Первого канала подорвалась на вражеской мине. Прокофьева скончалась на месте. Находившейся с ней оператор Дмитрий Волков получил ранение. Погибшей было 35 лет. Прокофьева работала на телеканале с 2023 года.
Ранее мы сообщали, что корреспондент "Известий" Александр Федорчак скончался в зоне СВО.
Фото: pxhere.com
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