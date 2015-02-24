Корреспондент "Известий" Александр Федорчак скончался в зоне СВО

Журналист работал на купянском направлении в Харьковской области.

В зоне проведения спецоперации погиб корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Журналист работал в Харьковской области на купянском направлении, – сообщают в Telegram-канале российского издания.

Последгний репортаж вышел накануне, 23 марта. Подробности гибели Федорчака уточняются.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское министерство будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель российского корреспонедента "в результате действий ВСУ".

Фото: ВКонтакте / Александр Федорчак