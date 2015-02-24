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Корреспондент "Известий" Александр Федорчак скончался в зоне СВО
Сегодня, 20:25
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Корреспондент "Известий" Александр Федорчак скончался в зоне СВО

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Журналист работал на купянском направлении в Харьковской области.

В зоне проведения спецоперации погиб корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Журналист работал в Харьковской области на купянском направлении, – сообщают в Telegram-канале российского издания.

Последгний репортаж вышел накануне, 23 марта. Подробности гибели Федорчака уточняются.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское министерство будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель российского корреспонедента "в результате действий ВСУ".

Фото: ВКонтакте / Александр Федорчак

Теги: александр федорчак, известия, сво
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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