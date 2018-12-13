На результаты 6 сезона шоу "Голос. Дети" повлияли боты и накрутка голосов

В одном из регионов России зафиксировали аномально высокую активность голосования.

На результаты вокального шоу "Голос. Дети", в котором победила дочь бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу Микелла, повлияли боты. К такому выводу пришли сотрудники компании Group-IB. Об этом пишут "Ведомости".

Специалисты зафиксировали факт массовой автоматизированной отправки смс-сообщений в пользу одного из участников проекта. Имя юного артиста Group-IB называть отказался. Однако известно, что ему принадлежит порядковый номер 07 — в финале под ним выступала Микелла Абрамова.

В ходе расследования удалось выяснить, что у лиц, участвующих в накрутке голосов, произошел технический сбой. В результате в текст смс-сообщения попала часть кода: 07 31: 2019-04-26 22:47:31, где 07 – это порядковый номер участника финального голосования.

Всего в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров. С них было отправлено более 8 тысяч сообщений. Все номера принадлежат одному оператору и имеют одинаковый тариф. Во время проверки Group-IB они были недоступны.

Также специалисты обнаружили аномально высокую активность в одном из российских регионов, где во время голосования использовались боты. Звонки шли с номеров, цифры которых следовали подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39 и т.д.). В общей сложности за одного из участников проекта проголосовали более 30 тысяч раз. При этом кибертак или внутреннего воздействия на систему голосования обнаружено не было.

Финал шестого сезона шоу "Голос. Дети" состоялся 26 апреля. Победителем проекта стала 10-летняя Микелла Абрамова. Она набрала 56,5 % голосов телезрителей. Многих смутили такие высокие результаты. В частности, на проверке настаивал один из наставников шоу Валерий Меладзе, а также ведущий программы Дмитрий Нагиев.

Ранее мы писали, что отец Микеллы Абрамовой потребовал не оглашать результаты проверки онлайн-голосования.

Видео: Instagram / mikellaabramova