Отец Микеллы Абрамовой потребовал не оглашать результаты проверки онлайн-голосования

Мужчина обратился к владельцам формата шоу и рассказал о травле его дочери.

Отец победительницы шестого сезона шоу "Голос.Дети" Микеллы Абрамовой, бизнесмен Ян Абрамов, потребовал не оглашать результаты проверки онлайн-голосования. Об этом сообщает телеграмм канал "Baza".

Согласно его информации, мужчина обратился к владельцам формата шоу и рассказал о травле его дочери. По мнению предпринимателя огласка результатов привлечёт внимание к данной теме. При этом в "Baza" не уточнили, почему Абрамов считает, что проверка будет иметь негативные последствия для его семьи.

Дирерктор Алсу опроверг эту информацию, назвав ее "фейк-ньюс", целью которой является давления на психологическое состояние малолетного ребёнка и манипулирование общественным мнением.

Напомним, после финала музыкального шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за результатов зрительского голосования. Дочь певицы Алсу и Абрамова Микелла получила 56% голосов и стала победительницей проекта. Однако почти разу организаторам сообщили, что были замечены признаки аномального голосования.

Общественность возмутилась и заявила, что победа должна была достаться другому участнику – Максиму Ержану. "Первый канал" начал проверку итогов голосования. Для этих целей был привлечен официальный партнер Интерпола и Европола компания Group-IB.