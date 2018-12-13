Константин Эрнст вручил призы победителям шоу "Голос. Дети"

Миллион рублей получили все финалисты.

24 мая Константин Эрнст объявил победителей шоу "Голос. Дети". Во время спецвыпуска было решено признать победителями всех участников конкурса.

Руководство телеканала ранее приняло решение не проводить повторное голосование. Миллион рублей и статуэтки получили Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер. Микелла Абрамова тоже признана победителем, но она отказалась принимать участие в выпуске.

Эрнст подчеркнул, что дети не должны быть объектом манипуляции взрослых. Глава канала добавил, что виновника аномального голосования установить не удалось, но факт обмана был выявлен.

Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться Константин Эрнст, генеральный директор "Первого канала"

Напомним, в финале музыкального шоу "Голос. Дети" с большим отрывом победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Вскоре после оглашения результатов поступило сообщение об аномальном голосовании. Итоги шоу были аннулированы посла проверки.

Видео: "Первый канал"