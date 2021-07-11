Петербуржец Василий Иголкин победил в 11-м сезоне шоу "Голос. Дети"

В финале он исполнил песню Муслима Магомаева "Синяя вечность".

Победителем 11-го сезона музыкального проекта "Голос. Дети" стал 12-летний петербуржец Василий Иголкин. В суперфинал также вышли 14-летняя Арина Точилова (Екатеринбург) и 12-летний Саид Галиуллин (Казахстан).

В финале Василий Иголкин исполнил песню Муслима Магомаева "Синяя вечность", Арина Точилова — "Ветер перемен" с детским струнным оркестром, а Саид Галиуллин — "Берёзовые сны".

По результатам зрительского голосования Василий Иголкин набрал 45,3% голосов, Саид Галиуллин — 42,5%, Арина Точилова — 12,2%. Продюсер Юрий Аксюта вручил Василию статуэтку победителя, миллион рублей и возможность записать и выпустить песню на платформе VK.

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Фото: ВКонтакте / "Голос. Дети"