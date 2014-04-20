Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона "Голос. Дети"

Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона вокального конкурса "Голос. Дети".
Юный певец был в команде Светланы Лободы и по итогам зрительского голосования набрал 43,7%. В последнем этапе конкурса он спел "Не отрекаются любя" Аллы Пугачевой и "Who Wants to Live Forever" группы Queen.
За первое место боролись Мария Политикова из команды Басты и Елизавета Трофимова из команды Егора Крида.
Владислав Тюкин получил статуэтку, миллион рублей и сертификат на запись собственной песни.
Ранее дочь Трофима философски ответила хейтерам шоу "Голос. Дети".
Видео: Youtube/The Voice Kids Russia/Голос Дети
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все