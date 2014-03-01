Диетолог Соломатина раскрыла полезные свойства какао

Основное достоинство какао — высокое содержание полифенолов, обладающих мощным антиоксидантным эффектом.

В прохладные и дождливые дни, которые нередко случаются в летние месяцы в разных уголках России, многим хочется насладиться горячим напитком — чашечкой ароматного какао. Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла читателям "Вечернего Петербурга" полезные свойства этого любимого напитка.

Соломатина объясняет, что какао — ценный продукт, богатый полезными веществами, такими как магний, полифенолы, теофиллин и теобромин. Оно не только укрепляет иммунитет и бодрит, но и расслабляет нервную систему, поднимает настроение благодаря наличию теобромина.

Основное достоинство какао — высокое содержание полифенолов, обладающих мощным антиоксидантным эффектом. Они предотвращают преждевременное старение клеток и оказывают положительное влияние на мозг и сосуды, улучшая когнитивные функции и состояние сердца. Особенно полезен напиток тем, чья профессиональная деятельность связана с умственным трудом.

Магний, присутствующий в какао, играет важную роль в организме, участвуя в выработке энергии, поддержании нормального ритма сердца и регулировании кровяного давления. Ещё одно важное вещество в составе какао — хром, способствующий лучшему усвоению глюкозы организмом, уменьшению тяги к сахару и улучшению самочувствия.

Диетолог даёт рекомендации по приготовлению какао. Натуральное какао можно заваривать с добавлением небольшого количества молока, сухих фруктов или кусочков тёмного шоколада. Хорошими дополнениями служат натуральные заменители сахара, например, стевия, а также пряности, особенно корица. Важно внимательно читать этикетки продуктов, используемых в приготовлении, избегать добавок с высоким содержанием сахара, искусственных красителей и консервантов.

Соломатина советует употреблять какао умеренно, учитывая возможные добавки, чтобы избежать избытка калорий. Время употребления напитка можно варьировать в зависимости от индивидуальных предпочтений, так как эффект его влияния на организм различается у каждого человека.

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Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"