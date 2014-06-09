Сотрудники Госавтоинспекции проверят молодых водителей в Ленобласти

Полицейские будут выявлять наличие права управления транспортным средством.

В Ленобласти сотрудники региональной Госавтоинспекции проверят молодых водителей: 30 июня стартовало профилактическое мероприятие "Юный водитель", продлится оно до 7 июля.

Полицейские будут выявлять наличие права управления транспортным средством.

Особое внимание сотрудники ДПС уделят дорогам вблизи садоводств. С целью пресечь управление транспортными средствами несовершеннолетними и лицами, не имеющими права управления. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Также с водителями проведут беседы на предмет соблюдения ПДД.

Ранее на Piter.TV: Госавтоинспекция продолжает привлекать к ответственности нарушителей ПДД.

Фото: Piter.TV