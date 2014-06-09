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Сотрудники Госавтоинспекции проверят молодых водителей в Ленобласти
Сегодня, 15:59
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Сотрудники Госавтоинспекции проверят молодых водителей в Ленобласти

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Полицейские будут выявлять наличие права управления транспортным средством.

В Ленобласти сотрудники региональной Госавтоинспекции проверят молодых водителей: 30 июня стартовало профилактическое мероприятие "Юный водитель", продлится оно до 7 июля. 

Полицейские будут выявлять наличие права управления транспортным средством. 

Особое внимание сотрудники ДПС уделят дорогам вблизи садоводств. С целью пресечь управление транспортными средствами несовершеннолетними и лицами, не имеющими права управления. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Также с водителями проведут беседы на предмет соблюдения ПДД. 

Ранее на Piter.TV: Госавтоинспекция продолжает привлекать к ответственности нарушителей ПДД. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, проверка водителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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