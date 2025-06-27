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Госавтоинспекция продолжает привлекать к ответственности нарушителей ПДД в Петербурге и Ленобласти

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В первом случае мужчина за рулем Toyota решил проехать по тротуару.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти продолжают привлекать к ответственности водителей, нарушения которых попали на видеорегистраторы. 

В первом случае мужчина за рулем Toyota решил проехать по тротуару, в отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. На второй записи 42-летний водитель совершил разворот в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой. Ответственность за это предусмотрена по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ. 

В третьем случае водитель Hyundai выехал на "встречку", игнорируя сплошную линию разметки. Его привлекли по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. А на последнем видео 40-летний мужчина совершил выезд на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Нарушителя не так давно привлекали к ответственности за данное деяние. Водителю грозит штраф 7,5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев. 

Ранее на Piter.TV: на Приморском шоссе водитель Ford сбил насмерть лося. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: госавтоинспекция, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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