Госавтоинспекция продолжает привлекать к ответственности нарушителей ПДД в Петербурге и Ленобласти

В первом случае мужчина за рулем Toyota решил проехать по тротуару.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти продолжают привлекать к ответственности водителей, нарушения которых попали на видеорегистраторы.

В первом случае мужчина за рулем Toyota решил проехать по тротуару, в отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. На второй записи 42-летний водитель совершил разворот в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой. Ответственность за это предусмотрена по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ.

В третьем случае водитель Hyundai выехал на "встречку", игнорируя сплошную линию разметки. Его привлекли по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. А на последнем видео 40-летний мужчина совершил выезд на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Нарушителя не так давно привлекали к ответственности за данное деяние. Водителю грозит штраф 7,5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

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Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти