Дочь Трофима философски ответила хейтерам шоу "Голос. Дети"

Елизавета не собирается уступать кому-либо свою победу из-за резких высказываний злопыхателей.

Дочь певца Трофима Елизавета, прошедшая в финал шоу "Голос. Дети", философски ответила на критику ее участия в проекте. Девочка заявила, что не собирается уступать кому-либо свою победу из-за резких высказываний злопыхателей.

Елизавета рассказала, что когда шла на проект, напрочь забыла, что она дочь Трофима. Ей важно было показать на проекте свой талант.

"Я знаю, что всегда найдутся люди, которые будут говорить про тебя что-то плохое. Даже если бы папа не был известен, был бы хейт. Я на это не обращаю внимания, я знаю, что это неправда", - заявила юная артистка в эфире Первого канала.

Она добавила, что творчество отца ей не близко. Она себя никогда не видела в шансоне.

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