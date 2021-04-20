Вышел трейлер сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина

Телеканал "Россия-1" показал трейлер сериала "Обитель", снятого по одноименному роману Захара Прилепина. Точная дата премьеры пока не сообщается. Как говорится в пресс-релизе, картину покажут зрителям совсем скоро.
Действие разворачивается в конце 20-х гг. 20 века в Соловецком лагере особого назначения (печально известные Соловки). Страх и отвага, отчаянное желание выжить становятся на задний план, когда заключенный Артем Горяинов влюбляется в чекистку Галину. Эта любовь находится на краю пропасти, ведь гражданский муж Галины – всесильный начальник лагеря Федор Эйхманис.
Режиссером многосерийного фильма стал Александр Велединский. Главные роли сыграли Евгений Ткачук, Александра Ребенок и Сергей Безруков. Кроме того, в картине снялись Виктор Раков, Игорь Черневич, Владимир Стеклов, Федор Лавров, Михаил Евланов и другие.
Ранее мы писали, что сериал "Вне себя" выйдет на ТНТ осенью 2021 года.
Фото, видео: пресс-служба телеканала "Россия-1"
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