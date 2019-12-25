Сериал "Вне себя" выйдет на ТНТ осенью 2021 года

Главный герой – гениальный финансист со странным диагнозом. У него провалы в памяти, и он постоянно окружен "фантомами".

Названа дата выхода сериала "Вне себя" с Евгением Стычкиным в главной роли. Премьера состоится на телеканале ТНТ осенью 2021 года.

В основе сюжета сценарий Андрея Золотарёва ("Лед", "Спутник", "Триггер"). Главный герой – гениальный финансист со странным диагнозом. У него провалы в памяти, и он постоянно окружен "фантомами", среди которых его убитая жена (Елена Лядова) и ее застрелившийся любовник (Евгений Цыганов). Чтобы вылечиться и получить опеку над 5-летним сыном, герой начинает расследование смерти жены и пытается восстановить прошлое.

Режиссером пилотной серии стал Александр Дулерайн. В дальнейшем проект начал курировать молодой постановщик Клим Козинский. Съемки сериала практически завершены. В мае команда "Вне себя" отправиться за границу, чтобы провести еще один съемочный день и завершить этот цикл производства.

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Фото: пресс-служба ТНТ