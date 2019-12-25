  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сериал "Вне себя" выйдет на ТНТ осенью 2021 года
Сегодня, 9:11
123
Alena_Zinovieva

Сериал "Вне себя" выйдет на ТНТ осенью 2021 года

0 0

Главный герой – гениальный финансист со странным диагнозом. У него провалы в памяти, и он постоянно окружен "фантомами".

Названа дата выхода сериала "Вне себя" с Евгением Стычкиным в главной роли. Премьера состоится на телеканале ТНТ осенью 2021 года.

В основе сюжета сценарий Андрея Золотарёва ("Лед", "Спутник", "Триггер"). Главный герой – гениальный финансист со странным диагнозом. У него провалы в памяти, и он постоянно окружен "фантомами", среди которых его убитая жена (Елена Лядова) и ее застрелившийся любовник (Евгений Цыганов). Чтобы вылечиться и получить опеку над 5-летним сыном, герой начинает расследование смерти жены и пытается восстановить прошлое.

Режиссером пилотной серии стал Александр Дулерайн. В дальнейшем проект начал курировать молодой постановщик Клим Козинский. Съемки сериала практически завершены. В мае команда "Вне себя" отправиться за границу, чтобы провести еще один съемочный день и завершить этот цикл производства.

Ранее Регина Тодоренко рассекретила имя одного из участников шоу "Маска".

Фото: пресс-служба ТНТ

Теги: евгений стычкин, сериал вне себя, тнт
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии