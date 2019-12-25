Регина Тодоренко рассекретила имя одного из участников шоу "Маска"

Свое тайное расследование она провела во время шоу "Импровизация" на ТНТ.

Телеведущая Регина Тодоренко провела тайное расследование, в ходе которого раскрыла имя одного из участников шоу "Маска". Во время съемок шоу "Импровизация" на телеканале ТНТ Регина опросила Сергея Матвиенко и Дмитрия Позова и попросила юмористов показать руки и ноги. Следующим в списке был Арсений Попов.

Юморист заявил, что ничего не скажет Тодоренко и попросил перестать собирать о нем информацию. "Я - Кролик из "Маски", - заявил Попов.

Своим признанием он шокировал не только телеведущую, но и зрителей. 65% респондентов заявили, что верят Арсению, остальные посчитали, что он пошутил, чтобы запутать всех.

Шоу "Маска" всегда полно сюрпризов. В ближайших выпусках зрители познакомятся с двумя новыми персонажами.

Фото: Instagram / reginatodorenko