Регина Тодоренко отправила 7-летнего сына одного в Петербург

Сын Регины Тодоренко сам собрал чемодан и поехал в Питер.

Телеведущая Регина Тодоренко в своём Telegram-канале рассказала, как её семилетний сын Михаил отправился в самостоятельное путешествие в Санкт-Петербург. По её словам, мальчик подошёл к ней и попросился в гости к подругам Эмили и Лили, которые живут в Северной столице. Регина призналась, что сначала растерялась, поскольку ребёнок не имел собственного телефона и не умел им пользоваться. Однако её муж Влад Топалов сразу поддержал сына.

Телеведущая призналась, что переживала, справится ли Миша с поездкой, но мальчик оказался вполне готовым к путешествию. Он самостоятельно собрал чемодан, ориентировался в поезде и без страха обращался к проводнице, если возникали вопросы. Также выяснилось, что с телефоном он умеет обращаться отлично — просто раньше у него не было необходимости демонстрировать это.

Тодоренко отметила, что родители часто недооценивают своих детей, считая их слишком маленькими для самостоятельных решений. Однако она предупредила, что не призывает всех семилеток путешествовать в одиночку: в Петербурге мальчика встречали взрослые, а вся поездка была тщательно продумана. Тем не менее, по её словам, важно доверять детям и давать им возможность делать первые шаги к самостоятельности.

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Фото: pxhere