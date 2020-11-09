Глава Колтушей и депутат Эдуард Чирко стал отцом в 33-й раз

У 59-летнего депутата из Ленинградской области родился сын. Мальчик стал 33-м ребенком в семье политика, который уже не раз подтверждал свой статус многодетного отца.

Глава Колтушского городского поселения Всеволожского района Ленобласти Эдуард Чирко вновь пополнил ряды многодетных отцов. У 59-летнего депутата родился сын, которого назвали Михаилом.

Мальчик появился на свет 20 марта в петербургском роддоме № 6 имени Снегирева. Как рассказал сам Чирко, новорожденный чувствует себя прекрасно.

Теперь в семье политика воспитываются 19 сыновей и 14 дочерей. Все дети, за исключением одного мальчика, являются родными. Двое появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения, остальные родились естественным путем. Депутат также отмечал ранее, что помогает всем своим детям и старается уделять внимание каждому.

