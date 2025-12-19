Отца убитого 9-летнего петербуржца проверят на полиграфе

В деле об убийстве Паши появился новый свидетель.

В Санкт-Петербурге в рамках расследования убийства 9-летнего Паши назначена проверка его отца с применением полиграфа. Об этом сообщает издание 78.ru.

По информации источника, правоохранительные органы рассматривают версию, согласно которой психотип мужчины может допускать вероятность вступления в интимную связь с несовершеннолетними. В связи с этим принято решение о проведении дополнительной проверки.

Кроме того, как уточняет издание, один из друзей погибшего мальчика бывал в доме предполагаемого преступника Петра Жилкина. В последний раз, по имеющимся данным, мужчина предлагал ребенку помочь с уборкой снега во дворе.

Отмечается, что школьник, который может оказаться важным свидетелем по делу, пока не идет на контакт с сотрудниками правоохранительных органов. Работа с ним продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что Следственный комитет возбудил дело о халатности после убийства 9-летнего мальчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области