Суд в Петербурге осудил отца за многолетнее скрывание дочери от матери

Суд Петербурга поставил точку в истории побегов по России и СНГ.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, который в течение пяти лет скрывал малолетнюю дочь от матери, нарушая судебное решение и лишая ребенка нормальных условий жизни.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал Олега Нелюбова виновным в самоуправстве. Установлено, что мужчина с 2020 по 2025 год незаконно удерживал малолетнюю дочь, не исполняя решение суда о ее проживании с матерью. Конфликт между бывшими супругами возник после развода в сентябре 2020 года. Судом было определено место жительства ребенка с матерью, однако отец отказался выполнить судебный акт и вывез девочку из Санкт-Петербурга.

В течение пяти лет Нелюбов постоянно перемещался с ребенком по территории России. Они проживали в Ростове-на-Дону, Москве, Смоленске, Новороссийске и других городах, регулярно меняя съемные квартиры. Из-за постоянных переездов девочка не посещала детский сад и школу, была лишена возможности общения с матерью и родственниками. В 2021 году, когда мужчина находился в розыске, суд лишил его родительских прав. Несмотря на это, ребенок продолжал находиться с отцом. В мае 2025 года Нелюбов попытался покинуть территорию России. Для этого он изготовил поддельные заграничные паспорта на вымышленные имена для себя и дочери. Мужчина вывез ребенка в Минск и планировал дальнейший перелет в Объединенные Арабские Эмираты.

Попытка выезда за границу была пресечена пограничной службой Республики Беларусь. После задержания девочку вернули матери в Санкт-Петербург, разлука продолжалась около пяти лет. В ходе судебного разбирательства Нелюбов полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил наказание по части первой статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 320 часов обязательных работ.

Фото: Piter.TV