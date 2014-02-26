Сыну экс-вице-губернатора Петербурга запретили выезд за границу

Арбитражный суд ограничил право на выезд из России Алексею Говорунову, признанному банкротом с долгом в 324 млн рублей. Сам бизнесмен в настоящее время находится в Майами.

Алексею Говорунову, который приходится сыном бывшему вице-губернатору Петербурга Александру Говорунову, запретили покидать территорию России. Соответствующее решение приняла апелляционная инстанция арбитража в рамках процедуры банкротства предпринимателя.

Статус банкрота Говорунов-младший получил в 2025 году после обращения компании "Р. Е. Д.". Сумма задолженности перед кредиторами достигла 324 млн рублей. Инициатором запрета на выезд выступил финансовый управляющий Денис Смирнов. Он аргументировал ходатайство тем, что зарубежные поезды будут истощать конкурсную массу за счет средств, предназначенных для расчетов с взыскателями. Также управляющий указал на наличие у должника имущества в разных странах и необходимость личных встреч с ним.

Согласно материалам дела, сам бизнесмен сейчас проживает в американском Майами, однако он регулярно возвращается в Россию и поддерживает связь. В декабре прошлого года суд первой инстанции отказался ограничивать передвижение Говорунова, но вышестоящая инстанция это решение отменила.

Компания "Р. Е. Д.", которая выступила инициатором банкротства, ранее являлась владельцем здания на Вознесенском проспекте, где предполагалось открыть гостиницу. В настоящее время объект сменил собственника, а сама фирма находится в стадии банкротства с 2020 года.

Фото: pxhere