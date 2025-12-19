Самолёт из Петербурга в Пермь час кружил над Ладогой, сбрасывая топливо

Он совершил несколько кругов.

Рейс SU6581 из Санкт-Петербурга в Пермь, выполняемый на самолёте Airbus, провёл более часа в воздухе над акваторией Ладожского озера, совершив не менее пяти кругов. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на данные сервиса отслеживания полётов Flightradar24.

Согласно опубликованным трекам, самолёт вылетел из аэропорта Пулково в 01:20, но вместо следования по маршруту ушёл в район Ладоги, где длительное время маневрировал на высоте.

Позже в издании уточнили, ссылаясь на источники, что в аэропорту вылета происходила замена воздушного судна для данного рейса. Воздушное судно, находившееся в воздухе, осуществляло сброс топлива, необходимый для безопасной посадки с меньшим весом. После выполнения процедуры лайнер, предположительно, вернулся в Пулково.

Фото: Piter.TV