В ГД предложили обязать авиакомпании рассматривать претензии за пять дней

Депутаты рассмотрят внесение изменений в статью 127 Воздушного Кодекса России.

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым вносит на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается сократить до пяти дней время рассмотрения авиакомпанией претензии от пассажира. Соответствующий документ пресс-служба политиков распространила по СМИ. Известно, что правки будут вноситься в статью 127 Воздушного Кодекса России. Сейчас там говорится о том, что перевозчик обязан в течение 30 дней со дня поступления претензии рассмотреть ее, после чего в письменной форме или в форме подписанного электронной подписью документа уведомить предъявителя претензии о ее удовлетворении или отклонении. Ярослав Нилов уточнил, что сокращение времени рассмотрения таких заявлений станет действенным ответом властей на вызовы, связанные с регулярным закрытием российских аэропортов, перенаправлением рейсов, пропажей багажа или другими нештатными обстоятельствами.

В пояснительной записке к инициативе говорится о том, что на территории страны в последнее время участились массовые задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях. Эти события связаны с неблагоприятными погодными условиями и обстановкой. Они приводят к закрытию воздушного пространства, сбоям в работе системы аэропортов, технических неисправностей самолетов и прочим последствиям. Часто возникают случаи, когда клиентов компании пересаживают на другие рейсы без оповещения о времени вылета, а также людям отказывают в размещении в гостинице или организации питания при длительных задержках рейсов. Дополнительно депутаты напомнили о писках потери или поломки багажа. Для решения проблемы пассажиры предъявляют перевозчику претензии в пункте отправления или в аэропорту пункта назначения. Однако рассмотрение таких жалоб в течение 30 дней представляется крайне продолжительным сроком для человека с учетом имеющихся в России технических возможностей.

Мало того, что людям не предоставляют своевременную информацию, так их могут часами удерживать в самолете, сутками держать в аэропорту и не предоставлять необходимые воду, еду и гостиничные услуги. Все это грубое нарушение действующего законодательства. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ в комментарии для "ТАСС"

Расписание авиарейсов в Пулково могут корректировать из-за погодных условий.

Фото: Piter.tv