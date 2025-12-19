Расписание авиарейсов в Пулково могут корректировать из-за погодных условий

Решение о выполнении посадок и вылетов принимается командирами экипажей исходя из реальных погодных условий и индивидуальных минимальных требований авиакомпаний.

В субботу, 10 января, аэропорт Пулково функционирует в сложных метеорологических условиях. Весь день в Петербурге ожидаются интенсивные снегопады и сильные порывы ветра. Аналогичные проблемы испытывают и московские аэропорты, что также может привести к изменениям в графике полетов.

Кроме того, расписание рейсов может корректироваться из-за временного прекращения приема самолетов в аэропорту Шереметьево до 10:00 мск. Об этом проинформировали представители пресс-службы оператора Пулково, авиакомпании "ВВСС".

Решение о выполнении посадок и вылетов принимается командирами экипажей исходя из реальных погодных условий и индивидуальных минимальных требований авиакомпаний. Сейчас два авиарейса направлены на резервные аэродромы. Персоналом аэропорта непрерывно проводится очистка и противообледенительная обработка взлетно-посадочной полосы и территории стоянок.

Для получения актуальной информации пассажиры могут обратиться по следующим контактным номерам телефона:

+7 (812) 324-30-00;

+7 (812) 337-34-44.

Помимо этого, актуальная информация обо всех рейсах доступна на официальном онлайн-табло аэропорта.

Ранее мы сообщили о том, что утром 4 января в Пулково задержали несколько рейсов.

Фото: Piter.TV