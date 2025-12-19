Расписание авиарейсов в Пулково могут корректировать из-за погодных условий

В субботу, 10 января, аэропорт Пулково функционирует в сложных метеорологических условиях. Весь день в Петербурге ожидаются интенсивные снегопады и сильные порывы ветра. Аналогичные проблемы испытывают и московские аэропорты, что также может привести к изменениям в графике полетов.
Кроме того, расписание рейсов может корректироваться из-за временного прекращения приема самолетов в аэропорту Шереметьево до 10:00 мск. Об этом проинформировали представители пресс-службы оператора Пулково, авиакомпании "ВВСС".
Решение о выполнении посадок и вылетов принимается командирами экипажей исходя из реальных погодных условий и индивидуальных минимальных требований авиакомпаний. Сейчас два авиарейса направлены на резервные аэродромы. Персоналом аэропорта непрерывно проводится очистка и противообледенительная обработка взлетно-посадочной полосы и территории стоянок.
Для получения актуальной информации пассажиры могут обратиться по следующим контактным номерам телефона:
+7 (812) 324-30-00;
+7 (812) 337-34-44.
Помимо этого, актуальная информация обо всех рейсах доступна на официальном онлайн-табло аэропорта.
Фото: Piter.TV
