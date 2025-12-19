Утром 4 января в Пулково задержали несколько рейсов

Авиакомпании рекомендуют пассажирам следить за обновлениями расписания на сайтах авиаперевозчиков и в мобильных приложениях.

Онлайн-табло расписаний аэропорта Пулково свидетельствует о переносе утренних рейсов 4 января из воздушной гавани. Среди перенесённых направлений значатся рейсы авиакомпаний Flyone Armenia (рейс 3F 334) в Ереван, Utair (UT 291) в Геленджик, Россия (SU 6593) в Казань, Smartavia (N4 505) в Калининград, Nordwind Airlines (N4W 243) в Казань, Победа (DP 506) в Махачкалу, Ikar (I4 393) в Иваново.

Дополнительно отложены перелёты по маршрутам Ikar (I4 2351) в Ульяновск и Уральские авиалинии (U6 2733) в Бишкек. Ряд рейсов был аннулирован: отменены рейсы авиакомпаний flydubai (FZ 965) до Москвы, Россия (SU 6040) до Москвы, Qanot Sharq (HYR 746) до Бухары, Руслайн (7R 249) до Ярославля, Qanot Sharq (HYR 750) до Ферганы.

Авиакомпании рекомендуют пассажирам следить за обновлениями расписания на сайтах авиаперевозчиков и в мобильных приложениях.

Ранее мы сообщили о том, что рейс из Петербурга в Москву задержался на 1,5 часа из-за атаки БПЛА.

Фото: Piter.TV