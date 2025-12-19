Рейс из Петербурга в Москву задержался на 1,5 часа из-за атаки БПЛА

Ограничения на работу аэропортов Москвы были введены примерно с 23:00.

Согласно информации Flightradar24, рейс SU33 из Петербурга в Москву прибыл с опозданием на полтора часа. Задержка вызвана ограничениями, введенными в столичном аэропорту из-за ночной атаки беспилотных летательных аппаратов.

Самолет, направлявшийся в Шереметьево, совершил круги над Ленинградской и Тверской областями. Как сообщила одна из пассажирок рейса, время ожидания в воздухе составило около полутора часов.

Ограничения на работу аэропортов Москвы были введены примерно с 23:00. Росавиация объявила о приостановке деятельности Внуково и Жуковского, которые возобновили работу к 4:00 утра. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 1:30 об уничтожении двух беспилотников, направлявшихся к городу.

Министерство обороны сообщило о перехвате 11 БПЛА над Московской областью, в том числе трех, летевших в направлении Москвы. Всего за ночь 4 января было уничтожено 90 беспилотников в девяти регионах России. По данным Ространснадзора, 18 рейсов из московских аэропортов были перенаправлены на запасные аэродромы. Пулково приняло четыре из этих рейсов в качестве резервного аэродрома.

Фото: Piter.TV; Flightradar24