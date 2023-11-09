Прокуратура выяснит, почему в Сочи петербургскую танцовщицу вынудили выкинуть чемодан

Девочка с группой и преподавателями возвращалась в Петербург из Сочи после соревнований по танцам. Ребёнка отказались пускать на борт, так как "чемодан не входил свободно в калибратор".

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку после скандала в аэропорту Сочи, где юную танцовщицу из Петербурга не пустили на рейс "Уральских авиалиний" из-за большого чемодана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверят, соблюдал ли перевозчик права пассажирки, и законно ли было заставлять её выкидывать ручную кладь, чтобы попасть на борт.

Девочка с группой и преподавателями возвращалась в Петербург из Сочи после соревнований по танцам. Ребёнка отказались пускать на борт, так как "чемодан не входил свободно в калибратор". Девочку поставили перед выбором: или она выбрасывает чемодан, или остаётся одна в Сочи.

По данным СМИ, коллектив танцоров, с которым девочка возвращалась домой, помог ей разложить её вещи по сумкам коллег, а чемодан ребёнок был вынужден оставить в аэропорту. Отец девочки утверждает, что чемодан влезал в калибратор почти идеально. На это в "Уральских авиалиниях" заявили, что "ручная кладь должна свободно без усилий размещаться в калибраторе, включая колеса, карманы, замки и прочую фурнитуру".

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