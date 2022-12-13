Как собрать чемодан, чтобы уместить максимум вещей

Нужно складывать вещи как в магазине, потом закручивать в трубочку.

С приближением лета начинается период отпусков. Как собрать вещи и занять минимальное количество места, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала организатор пространства Мария Лапина.

Нужно складывать вещи как в магазине, потом закручивать в трубочку. Чем меньше линий загиба, тем вещи лучше сохранят свой первозданный вид. Мария Лапина

Также грамотно распределить необходимое в чемодане помогут органайзеры. В них можно отдельно сложить вещи каждого члена семьи, при этом много места в чемодане такие помощники не занимают.

Чтобы компактно упаковать пиджаки, можно использовать портпледы. Эксперт также рекомендует заранее продумать свои образы и взять вещи, которые можно миксовать между собой.

Фото: unsplash (Marissa Grootes)