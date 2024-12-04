Zara и Bershka снова появились в магазинах Петербурга

В "Охта Молле" начали продавать одежду Zara Bershka и других брендов Inditex.

В Петербурге в торговом центре "Охта Молл" в магазине сети "Твое" появились вещи брендов Inditex, включая Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, PullBear и Oysho. Об этом сообщает РБК.

Как уточняет издание, проект "Твое и Ко" запущен в девяти российских городах, включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Краснодар и Тольятти. Вещи Inditex доступны только в некоторых магазинах сети и не подлежат бронированию или онлайн-заказу.

В пресс-службе "Охта Молла" подтвердили, что коллекции брендов Inditex поступили в продажу, но от дополнительных комментариев воздержались. Компания Inditex, владевшая в России более чем 500 магазинами, приостановила деятельность в стране в 2022 году.

Ранее на Piter.TV: покупатель фильтров для воды ответит перед судом за оскорбление продавца в Петербурге. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Фото: Freepik