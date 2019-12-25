Возвращение Zara в Россию произойдет не ранее 2027 года

Возвращение бренда выглядит возможном при условии полного снятия санкций и переговоров.

Возвращение бренда одежды Zara в Россию произойдет не ранее 2027 года. Об этом заявила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева в интервью ТАСС.

По ее словам, возвращение бренда выглядит возможном при условии полного снятия санкций и переговоров. Кермедчивева отметила, что это это произойдет не ранее 2027 года, а возвращение в 2029-м выглядит более вероятным сценарием. Вице-президент СТЦ добавила, что необходимо учитывать условия, на которых власти будут готовы принять ушедшие международные компании. Напомним, магазины Zara были закрыты на территории РФ в 2022 году.

Ранее Путин заявил, что извинений для возвращения иностранных компаний в Россию недостаточно.

Фото: pxhere.com