Петербуржцы смогут сдать одежду бывших на переработку и получить подарки

К 14 февраля благотворительные магазины "Спасибо!" запускают акцию в Петербурге, в рамках которой можно будет сдать вещи бывших. В Доме книги и кинотеатре "Великан парк" установят контейнеры для ненужных текстиля, обуви и аксессуаров.

В Доме книги контейнер разместят в честь Международного дня книгодарения: 14 и 15 февраля получится передать издания, одежду и предметы, долгое время остававшиеся без использования. Книги станут частью проекта "Книжный гардероб" и отправятся к новым читателям, остальное передадут в магазины "Спасибо!". В знак благодарности участникам выдадут памятные подарки.

В кинотеатре "Великан парк" с 14 по 28 февраля состоится "Кинотерапия". При сдаче пакета вещей и покупке билета в кино вам дадут порцию попкорна бесплатно.

В Северной столице установлено свыше 230 контейнеров "Спасибо!".

Фото: пресс-служба благотворительного магазина "Спасибо!" (архив)