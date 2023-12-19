Спрос на кастом одежды в Петербурге вырос на 48%

Становятся популярнее и вязаные вещи.

Аналитики сервиса "Авито Услуги" оценили ситуацию на рынке пошива и ремонта одежды в Петербурге. Об этом 4 декабря стало известно Piter.TV.

Становятся популярнее вязаные вещи. По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на них увеличился на 13%, а предложение от мастеров выросло на 31%.

Также жители Северной столицы стали чаще обращаться за кастомизацией одежды, что позволяет сделать собственный узор или лейбл. Спрос на эту услугу вырос на 48% по сравнению с 2023 годом, предложение же увеличилось на 81%.

Стала выше популярность и подшивания одежды: такими услугами пользуются чаще на 6%. Предложение от швей выросло на 22%. А за штопкой, установкой заплаток обращаются на 24% чаще.

Ранее на Piter.TV: "Ночлежка" начала собирать подарки для бездомных.

Фото: pxhere