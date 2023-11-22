"Ночлежка" начала собирать подарки для бездомных

Традиционная новогодняя акция благотворительной организации продлится до 22 декабря.

Акция "Мандаринка и тушенка" стартовала 2 декабря в Санкт-Петербурге и Москве. До 22 декабря "Ночлежка" будет собирать подарки для жильцов приютов и своих "уличных клиентов", – следует из сообщения пресс-службы организации.

За три недели организаторы намерены собрать еды, одежды и прочих вещей как минимум на 700 подарков в Северной столице и на 500 подарков в Москве. "Раздача" подарков состоится в конце декабря в различных пунктах "Ночлежки" и партнеров благотворительной акции – культурных пространств и магазинов.

Традиционно сама Ночлежка перед праздниками гудит и работает, а внутри едва хватает места – поэтому мы горячо благодарим наших партнеров в Петербурге и Москве, которые помогают нам собирать подарки на своих площадках: сети благотворительных магазинов "Спасибо" и Charity Shop, Нормальное место, Семеновскую библиотеку и Открытую гостиную. Ночлежка

Ранее мы сообщали, что зимой в Петербурге будут работать 17 пунктов обогрева.

Фото: Ночлежка