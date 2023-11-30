В перечень входят как государственные, так и частные пункты.

Этой зимой в Петербурге будут работать 17 пунктов обогрева, заявила руководитель Центра учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства Антонина Ковалева. Об этом пишет ТАСС 20 ноября.

В перечень входят как государственные, так и частные пункты. С полным списком получится ознакомиться на сайте Центра учета.

По словам Антонины Ковалевой, за год по "горячей линии" организации принимают около 12 тыс. обращений. В том числе, звонят неравнодушные горожане, которые уточняют, как можно помочь бездомному в том или ином случае.

Специалисты принимают все обращения, могут помочь телефоном и чем угодно. Принимаем заявки и выезжаем на место нахождения бездомного. Антонина Ковалева, руководитель Центра учета

Ранее на Piter.TV: смертность бездомных в Петербурге выросла в 1,5 раза.

Фото: ВКонтакте / Ночлежка