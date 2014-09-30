Смертность бездомных в Петербурге выросла в 1,5 раза

Риск смерти от внешних факторов, инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательной и пищеварительной систем у бездомных в 4,2 раза выше, чем у остальных жителей города.

Благотворительная организация "Ночлежка" впервые провела расчет "индекса смертности среди бездомных" в России. Результаты показали, что бездомные в среднем умирают на 20 лет раньше, чем люди с постоянным жильем. В 2023 году более 50 тысяч бездомных утратили жизнь в стране.

В Краснодарском крае "индекс смертности" среди бездомных составил 14,04, что является максимально высоким показателем среди всех регионов России. К другим областям с высоким уровнем смертности относятся Петербург (2,73), Магаданская область (2,55), Московская область (2,01) и Москва (1,76). Данные были собраны в рамках совместного исследования "Ночлежки" и платформы открытых данных "Если быть точным", опубликованного в РБК. Это первое исследование такого рода, где "индекс смертности" среди бездомных рассчитывался по регионам на основании статистики Росстата.

Анализ охватил 67 субъектов РФ, данные из которых имели достаточно подробности для определения индекса. В число учитываемых данных вошли сведения о неопознанных телах и лицах без регистрации. Исследователи отметили, что в большинстве случаев они касались бездомных.

В Петербурге средний возраст смерти бездомных составляет 50 лет, что на 24,4 года меньше средней продолжительности жизни. В 2023 году в городе скончались 1532 бездомных, что значительно выше, чем 1005 в предыдущем году. Риск смерти от внешних факторов, инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательной и пищеварительной систем у бездомных в 4,2 раза выше, чем у остальных жителей города.

Ранее мы сообщили о том, что "Ночлежка" вновь открывает пункты обогрева в Петербурге.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)